ايتن عامر لـ"صوت بيروت انترناشونال": نجاح "كوفيد 25" كبير وأتابع الدراما العربية المشتركة

ايتن عامر ممثلة مصرية صاحبة اسم لامع في عالم السينما والدراما التلفزيونية، فهي قدمت اعمالا عديدة حفظها الجمهور عن ظهر قلب. وفي شهر رمضان الماضي شاركت في اكثر من عمل درامي، فماذا تقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الاعمال؟ ” شاركت في مسلسل “كوفيد 25” الذي نجح جدا واحمد الله على هذا النجاح فهذا العمل مميز جدا في طرحه وفكرته وتعاملي مع النجم يوسف الشريف له وقع خاص في قلبي. وعن مسلسل “كل ما نفترق” رفضت الخوض فيه لانه اثار مشاكل كثيرة.

اما عن الاعمال التي تابعتها في شهر رمضان فتقول: تابعت مسلسل “الاختيار 2” لكريم عبد العزيز واحمد مكي واخراج بيتر ميمي وهذا العمل وطني بامتياز وحقق نجاحا كبيرا عند الجمهور وايضا شاهدت “هجمة مرتدة” لاحمد عز وهند صبري. و”حرب اهلية ” للنجمة الكبيرة يسرا وباسل خياط واروى جودة وجميلة عوض وغيرهم واخراج سامح عبد العزيز، و”لعبة نيوتن” لمنى ذكي ومحمد فراج. وايضا شاهدت بعض الاعمال الدرامية الاخرى انما ليس بشكل منتظم بسبب ضيق الوقت انما بعد فترة الاجازة ساحاول مشاهدتها.

اما عن دور شقيقتها النجمة وفاء عامر في مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة ومحمد شاهين وغيرهم التي قدمت شخصية “المعلمة قدرية” فتؤكد ايتن “ان هذا الدور جديد جدا على وفاء وقد شعرت انها غيرت من جلدها وقدمت دورا لم تلعبه من قبل واعتقد انها تركت بصمة في اسلوب كلامها وشكلها الخارجي فظهرت امام المشاهدين بروح مختلفة عن كل ما قدمته في مسيرتها الفنية.

وبالنسبة لمشاركتهما معا هي وشقيقتها وفاء عامر في مسلسل “سكن البنات” الذي عرض قبل شهر رمضان فتوضح انه كان تجربة لطيفة وقد احببت ان اكون فيها الى جانب اختي وهذا العمل حقق صدى طيبا وكبيرا عند متابعيه لانه يتناول حياة المرأة بشكل عام في كل مراحلها العمرية من ايام المدرسة وصولا الى مرحلة دخولها إلى الجامعة.

وعما اذا كانت تتابع الاعمال التلفزيونية الدرامية المشتركة تقول ايتن: احاول قدر المستطاع ان اتابع هذه الاعمال لاني اجد فيها روح جديدة تشد الجمهور في العالم العربي.

وعن اعمالها الجديدة تشير ايتن عامر انها حاليا مشغولة باستكمال تصوير مسلسل “فوبيا” الذي يجمعها مع النجم فتحي عبد الوهاب وان شاء الله عندما يعرض يلقى الاستحسان، اما على الصعيد السينمائي فتقول ان بين يديها اكثر من سيناريو سينمائي جديد ستقرأها في الفترة المقبلة لتختار الانسب كي تقدم لجمهورها الذي يحبها في السينما عملا مميزاً يليق بهم.