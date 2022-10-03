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ايمان العاصي تنضم الى أسرة مسلسل "العمدة"

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2022 7:12 مساءً
ايمان العاصي

ايمان العاصي

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تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على الإنضمام لأسرة مسلسل “العمدة” الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان ، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ويشهد مسلسل «العمدة» عودة الفنان طارق الدسوقي إلى الدراما التليفزيونية هذا العام، بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات عن التمثيل .

حيث تعاقد الفنان طارق الدسوقي على المشاركة فى بطولة مسلسل «العمدة» بعد كل من الفنانة هالة صدقي وزينة ومنة فضالي .

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل «العمدة» شخصية جعفر العمدة، وتدور الأحداث في حي السيدة زينب في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولة العمل الفنانة مي كساب، أحمد داش.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم مي كساب وتامر عبد المنعم وأحمد داش .

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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