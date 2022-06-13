الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ايمن زيدان يشيد بأداء نسرين طافش.. والاخيرة:قديه شهادتك فرحت قلبي

منذ 39 دقيقة
الفنان السوري ايمن زيدان

الفنان السوري ايمن زيدان

A A A
طباعة المقال

أشاد النجم الكبير أيمن زيدان بالنجمة نسرين طافش، وذلك تعليقًا على دورها في المسلسل السوري “جوقة عزيزة”، والذي قدمته نسرين رمضان الماضي وحقق ردود أفعال واسعة في الوطن العربي.

وطالب أيمن زيدان من نسرين طافش أن لا تكترث ببعض الأصوات التي تهاجم تجربتها في المسلسل، مشيراً إلى أنها قدمت شخصية متنوعة وصعبة وكانت تجربة صعبة تستحق الاهتمام، وتصفاً دورها في المسلسل بـ”المهدش”.

ووجه أيمن زيدان تصريحاته لنسرين طافش قائًلا: “لا تكترثي بالقسوة التي مارسها البعض، وتذكري لا ترمى بالحجارة سوى الشجرات المثمرة، وستظلين واحدة من زهرات الدراما السورية”.

فيما أتفق مع تصريحات نديم زيدان المخرج السوري سمير حسين، موضحاً أن الدور كان مهم وأن نسرين طافش فنانة مهمة وموهوبة وتستحق التقدير.

وأضاف قصي قدسية، الكاتب السوري، أن نسرين تعرضت للظلم من البعض، لافتاً أن ذلك كان بدافع الحقد والغيرة، مشدداً أن الدليل على ذلك أن المهاجمين كانوا يرددون نفس الكلام، في حين أن الاختلاف يكون نابع من كل شخص وليس ترديد لكلمات الغير.

ويذكر أن النجمة نسرين طافش شاركت رمضان الماضي بمسلسل جوقة عزيزة، والذي حقق نجاح كبير، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وبطولة:” سلوم حداد، عبد الفتاح المزين، كرم شعراني، هبة نور، إيمان عبد العزيز، وسام حنا، وائل زيدان، كرم شعراني”.

    المزيد من منوعات

    جوني ديب وانجيلينا جولي
    أنجلينا جولي أوّل من حذّرت جوني ديب من الزواج بآمبر هيرد
    ياسمين عبد العزيز وريهام الحجاج
    ريهم حجاج تنفي سخريتها من ياسمين عبد العزيز
    العائلة الملكية البريطانية
    الأميرة أوجيني تحذف كيت ميدلتون من صورة العائلة الملكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    لن تصدق ماذا يفعل حراس بوتين عند استخدامه للحمام؟!