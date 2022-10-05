بأقدام برازيلية.. ريال مدريد يتغلب على شاختار بدوري الأبطال

سجل البرازيليان رودريجو وفينيسيوس جونيور في الشوط الأول ليقودا ريال مدريد لفوز سهل 2-1 على شاختار دونيتسك ضمن المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 5-10-2022).

وهيمن ريال مدريد حامل اللقب على مجريات المباراة منذ البداية وبلغت نسبة استحواذه على الكرة نحو 60 في المئة فيما وصل إجمالي الفرص 35 للفريق الإسباني مقابل 11 لشاختار.

لكن صاحب الضيافة أهدر الكثير منها ولم يحسم المباراة بشكل قاطع حتى النهاية.

وأبلغ توني كروس لاعب وسط ريال تلفزيون موفيستار بلس الرقمي “كان من المفترض أن نفوز بالمباراة 7-1.

“من الصعب تصديق أننا فزنا بنتيجة 2-1 فقط بالنظر إلى الفرص التي صنعناها”.

وأضاف “نحتاج أن نحتفظ بتركيزنا حتى النهاية لأننا كنا متفوقين بفارق هدف واحد وأي خطأ كان سيكلفنا الكثير”.

ومنح رودريجو فريقه التقدم في الدقيقة 13 بتسديدة من زاوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز فينيسيوس تقدم الفريق في الدقيقة 28 من تسديدة من مسافة قريبة بعدما استطاع ضرب مصيدة التسلل.

وقلص أولكسندر زوبكوف الفارق لصالح الفريق الأوكراني لينهي هجمة مرتدة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة بهلوانية رائعة.

وكان أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار أبرز نجوم الشوط الثاني بعدما تصدى ببراعة لعدة فرص من ريال كان ستعزز من تفوقه.

وأتيحت العديد من الفرص لفينيسيوس وكريم بنزيمة ورودريجو وفيدريكو بالبيردي تصدى لها تروبين خلال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، يحقق ريال العلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد ثلاث مباريات، بينما يحل شاختار ثانيا بأربع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام لايبزيج صاحب المركز الثالث.

وسيواجه شاختار منافسه ريال مدريد مرة أخرى الأسبوع المقبل في وارسو حيث يستضيف شاختار مباريات دوري أبطال أوروبا هناك بسبب الوضع في أوكرانيا.

وصادف الأسبوع الماضي مرور سبعة أشهر على اجتياح القوات الروسية للحدود الأوكرانية في أكبر غزو عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتصف موسكو تحركها بأنه “عملية عسكرية خاصة” بينما تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إنه استيلاء غير قانوني على الأراضي الأوكرانية.