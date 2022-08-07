بأمر من المحكمة وفاة طفل بريطاني بعد دخوله في غيبوبة لـ 4 أشهر

توفي البريطاني «أرشي باترسبي» البالغ من العمر 12 عامًا، بعد ساعتين من توقف الأطباء في مستشفى لندن الملكي عن علاجه الداعم للحياة بموجب أوامر من المحكمة.

وكان آرتشي، الذي كان يحب الجمباز وفنون القتال المختلطة، في غيبوبة لمدة 4 أشهر، وظل على قيد الحياة من خلال أجهزة دعم الحياة، منذ أن تعرض لإصابة دماغية لا رجعة فيها في 7 أبريل، وذلك بعد خسارته معركة قانونية دراماتيكية لإبقائه على جهاز التنفس الصناعي.

وقالت والدته هولي دانس، إنها وجدت ابنها فاقدًا للوعي، ورباطًا فوق رأسه، فيما تعتقد أنه نتيجة المشاركة في تحدي “تعتيم” خطير انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وأوضحت الأم أن التحدي الفيروسي الذي يتم فيه تشجيع المشاركين على قطع الأكسجين حتى يفقدوا وعيهم أدى إلى مقتل 7 أطفال على الأقل دون سن 12 عامًا في الولايات المتحدة وأوروبا.