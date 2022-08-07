الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بأمر من المحكمة وفاة طفل بريطاني بعد دخوله في غيبوبة لـ 4 أشهر

منذ ساعة واحدة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

توفي البريطاني «أرشي باترسبي» البالغ من العمر 12 عامًا، بعد ساعتين من توقف الأطباء في مستشفى لندن الملكي عن علاجه الداعم للحياة بموجب أوامر من المحكمة.

وكان آرتشي، الذي كان يحب الجمباز وفنون القتال المختلطة، في غيبوبة لمدة 4 أشهر، وظل على قيد الحياة من خلال أجهزة دعم الحياة، منذ أن تعرض لإصابة دماغية لا رجعة فيها في 7 أبريل، وذلك بعد خسارته معركة قانونية دراماتيكية لإبقائه على جهاز التنفس الصناعي.

وقالت والدته هولي دانس، إنها وجدت ابنها فاقدًا للوعي، ورباطًا فوق رأسه، فيما تعتقد أنه نتيجة المشاركة في تحدي “تعتيم” خطير انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وأوضحت الأم أن التحدي الفيروسي الذي يتم فيه تشجيع المشاركين على قطع الأكسجين حتى يفقدوا وعيهم أدى إلى مقتل 7 أطفال على الأقل دون سن 12 عامًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

    المزيد من منوعات

    النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الروسي " أركادي دفوركوفيتش"
    اعادة انتخاب أركادي دفوركوفيتش رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج لولاية ثانية
    آيتن عامر
    ما حقيقة انفصال آيتن عامر عن زوجها ؟
    امير كرارة
    امير كرارة: أنا كنت شاطر جدًا في وقت الثانوية جبت 52%

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب