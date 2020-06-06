بأمر من كورونا.. إعدام 10 آلاف من حيوان المنك

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بعد مخاوف من أن تنقل الحيوانات المصابة فيروس كورونا المرض إلى البشر، بدأت مزارع لتربية المنك في هولندا تنفيذ أمر حكومي بقتل الآلاف منها.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، في 10 مزارع تربي حيوانات المنك للحصول على فرائها الثمين.

وقالت المتحدثة فريدريك هيرمي: “سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات”.

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المنك، بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعا للمرض على المدى الطويل.

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المنك بفيروس كورونا من القائمين عليها في أبريل.

وفي مايو كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المنك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

ويقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المنك في البلاد، تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويا.