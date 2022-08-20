بإبداع مودريتش.. ريال مدريد يحقق فوزاً ساحقاً على سيلتا فيجو

سجل المخضرم لوكا مودريتش هدفا رائعا وصنع آخر ليقود ريال مدريد لفوز كبير خارج ملعبه 4-1 على سيلتا فيجو بعد هيمنة في الشوط الثاني ليواصل انطلاقته الناجحة بحملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وراوغ الكرواتي مودريتش مدافعا ببراعة ثم سدد كرة مذهلة ليمنح بطل أوروبا التقدم 2-1 في نهاية الشوط الأول، بعد أن افتتح كريم بنزيمة التسجيل بركلة جزاء وتعادل إياجو أسباس بنفس الطريقة.

ومرر مودريتش كرة ماكرة إلى فينيسيوس جونيور لينفرد بالحارس ويراوغه قبل التسديد في المرمى الخالي بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وأكمل فيدريكو بالبيردي الرباعية بتسديدة منخفضة بعد تمريرة فينيسوس بالدقيقة 66.

وكان يمكن لريال زيادة الغلة لكن البديل إيدن هازارد أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد على كامافينجا وتشواميني في وسط الملعب بدلا من توني كروس المصاب وكاسيميرو المنتقل لمانشستر يونايتد، انتصارين في مباراتين بينما جمع سيلتا نقطة واحدة.