ما حقيقة منع عرض فيلم "باربي" في لبنان؟

أبلغ وزير الثقافة محمد المرتضى الحاضرين في اللقاء الذي عقد في الديمان، يوم أمس بحسب “الجمهورية”، انّه سيسطّر اليوم كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم “باربي” في صالات السينما اللبنانية بعد ان وصله تقرير عنه يفيد انّه يروج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، بحسب ما نقل.

وكانت قد أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشرز منذ أيام، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، الأحد، إن إيرادات فيلم “باربي” بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو تموز.

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وقالت وارنر براذرز إن جريتا جرويج، كاتبة ومخرجة “باربي” المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم “باربي”. وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر “باربي” الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في أبريل نيسان وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.