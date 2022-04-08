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باريس سان جرمان يعرض “راتبًا خياليا” على مبابي

منذ 8 ساعات
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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بدأت ملامح تجديد عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان تتكشّف وتظهر الى العلن.

و عقد مبابي مع باريس ينتهي هذا الصيف، وكانت كل التكهنات تدور حول انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، الصيف المقبل، لكن الأمور لم تحسم بعد.

وكشف جيليم بالاجي مراسل بي بي سي، عن كواليس حوار دار بينه وبين مبابي، حول وجهته المقبلة.

وكتب بالاجي على تويتر أن إدارة باريس عرضت “راتبا خياليا” على مبابي وعقدا لمدة موسمين.

كذلك، لفت المراسل إلى أن التعاقد الجديد يتضمن أكثر من مجرد حصول اللاعب على راتب كبير، إذ سيدفع باريس لمبابي 150 مليون يورو، بواقع 75 مليون يورو في كل موسم، كمكافأة تجديد، أو ما تعرف بمكافأة الولاء.

وهذه المكافأة، لن تكون ضمن راتبه السنوي، الذي لن يقل عن 40 مليون يورو، وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

هذا ولم تنشر أي تقارير صحفية أرقاما حول الراتب الذي عرضه ريال مدريد على مبابي، لكنه لن يقلّ بأي حال من الأحوال عن 35 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة سيدفعها ريال مدريد لمبابي بسبب توقيعه للفريق، ولن تقل هذه المكافأة عن 80 مليون يورو، لكن تبقى الأرقام المعروضة من باريس أعلى.

وأكد مراسل بي بي سي أن مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد، لكنه ينتظر راتبا كبيرا في الوقت نفسه، خصوصا بعد إغراءات باريس سان جيرمان.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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