باريس سان جيرمان خارج دوري أبطال أوروبا!

هز إيريك مكسيم تشوبو-موتينج مهاجم بايرن ميونيخ شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان (الأربعاء 8-3-2023) وأضاف سيرج جنابري هدفا متأخرا ليقودا الفريق الألماني للفوز 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل تشوبو-موتينج البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب في باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020، من مدى قريب بعد تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.

وسجل البديل جنابري الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 ليحسم فوز أصحاب الأرض 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والإياب بعد فوز الفريق البافاري 1-صفر في مباراة الذهاب بباريس.

وعززت النتيجة مكانة بايرن كأحد المرشحين للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم مثل ليونيل ميسي بطل العالم وكيليان مبابي، الذي أخفقت مساعيه مجددا لتحقيق اللقب الأوروبي الكبير لعام اخر.

وتقام قرعة دور الثمانية في 17 مارس آذار الجاري.

وبدأ باريس سان جيرمان، الذي افتقد جهود نيمار للإصابة، بقوة واقترب مبابي من التسجيل وسنحت لميسي فرصة مزدوجة أمام المرمى في الدقيقة 25.

ودخل بايرن المباراة بالتدريج وبدأ في فرض أسلوبه على الفريق الضيف وسنحت له فرصة لهز الشباك في الدقيقة 32 من تسديدة جمال موسيالا التي تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما.

ورغم خروج ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان من الملعب للإصابة في أحد الضلوع بالدقيقة 36، كاد الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل بعدها بدقيقتين عندما فقد يان سومر حارس مرمى بايرن الكرة تحت الضغط داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ ماتيس دي ليخت مدافع بايرن الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة من فيتينيا أمام المرمى في نقطة تحول مهمة خلال المباراة.

وكان المدافع الهولندي قد أبعد كرة بنفس الطريقة تقريبا أمام شتوتجارت في الدوري الألماني مطلع الأسبوع.

وفي ظل نجاح خطة بايرن في الحد من خطورة مبابي، واصل زميله السابق في الفريق تشوبو-موتينج تألقه بتسجيل هدفه 17 في كافة المسابقات هذا الموسم بعد مرور ساعة من بداية المباراة.

وكان قريبا من هز الشباك مرتين قبلها بدقائق.

وحاول باريس سان جيرمان العودة في المباراة سريعا، لكن سومر تصدى لضربة رأس من سيرجيو راموس بعد دقيقتين من هدف تشوبو-موتينج.

كما أخطأت ضربة رأس للمدافع الإسباني طريقها للمرمى بعدها بفترة وجيزة لكن آمال الفريق الفرنسي تبددت عندما سجل جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وقال دانيلو لاعب باريس سان جيرمان “لقد فاز الفريق الأفضل. أهدرنا بعض الفرص، من الصعب تقبل الهزيمة. إنه فريق قوي جدا بدنيا. لا تسعفني الكلمات. إذا أردنا أن نتحسن، فعلينا أن نظل سويا”.