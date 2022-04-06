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باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار

منذ دقيقتين
نيمار

نيمار

صحيفة "تيليفوت"
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أكد تقرير صحفي الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام رحيل نجمه البرازيلي نيمار، في الصيف المقبل.

وتعرض نيمار لموجة كبيرة من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع تأثيره مع الفريق في دوري الأبطال والدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة “تيليفوت”، فإن إدارة باريس فتحت الباب أمام رحيل نيمار، حال وصول عرض مناسب لنجم السامبا.

ويرى مسئولو باريس أن تأثير نيمار في الملعب، لم يعد يتوافق مع راتبه المرتفع، علمًا بأن عقده مستمر حتى 2024، ويتقاضى 4 ملايين يورو شهريًا.

وأضافت الصحيفة أن نيمار لا يشعر بالسعادة في باريس، بعد أن فشل في تحقيق دوري الأبطال على مدار 5 مواسم متتالية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر الذي يقابله من جانب مدرجات حديقة الأمراء.

ومع ذلك، فإن مصير نيمار مرتبط بمستقبل كيليان مبابي، حيث أن رحيل اللاعب الفرنسي، سيعطل رحيل النجم البرازيلي.

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