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باريس سان جيرمان يتعاقد مع النجم أشرف حكيمي

منذ 8 ساعات
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

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ضمن خطط نادي العاصمة الفرنسية لتعزيز صفوفه للموسم المقبل، أعلن نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، رسمياً تعاقده مع النجم السابق لريال مدريد، المغربي “أشرف حكيمي”، قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي، لافتاً إلى أن النجم المغربي حصل على عقدٍ يمتد على خمسة مواسم حتى عام 2026.

يشار إلى ان إعلان باريس سان جيرمان، جاء بعد أيامٍ من ربط اسم “حكيمي” بالعودة إلى فريقه السابق، ريال مدريد، الباحث عن تقوية خطوطه خلال الموسم المقبل، بعد أن فشل في تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

في ذات السياق، كشفت تقارير صحفية أن “حكيمي” انتقل بموجب صفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات المالية بين الناديين الفرنسي والإيطالي، على الرغم من أن إعلان النادي لم يكشف عن قيمة الصفقة.

تزامناً، أشارت التقارير إلى أن الصفقة تمت فيما لا يزال النادي الباريسي يسعى لضم قائد ريال مدريد السابق، “سيرجيو راموس”، الذي انتهى عقده مع النادي الملكي نهاية الشهر الماضي، حيث أكدت بعض المصادر أن النادي قد توصل إلى اتفاق مع وكيل أعمال اللاعب، الذي بدأ بالفعل بالبحث عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس، لافتةً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن باريس سانجيرمان فشل في تحقيق هدفه بالحصول على دوري أبطال أوروبا على الرغم من الكثير من التعاقدات الكبيرة التي جراها خلال المواسم الماضية، والتي كانت بينها صفقة انتقال النجم البرازيلي، “نيمار” والتي بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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