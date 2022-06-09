باريس سان جيرمان يستقر على بديل زيدان

يواصل نادي باريس سا جيرمان تحركاته لاختيار مدرب يقود الفريق لمنصات التتويج الأوروبية، وظهر اسم كريستوف جالتييه مدرب فريق نيس الفرنسي، كمرشح محتمل لقيادة سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويسعى بطل فرنسا منذ عدة أشهر للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق فنيا، لكن رغم إغرائه براتب ضخم بلغ 25 مليون يورو سنويا، لكن الأخير يرفض كافة المحاولات حتى اللحظة.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت في تقرير لها أن لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس، يريد التعاقد مع جالتييه كمدرب جديد للفريق لمعرفته إمكانيات المدرب السابق لليل.

وعمل كامبوس وجالتييه في ليل خلال الفترة من 2017 إلى 2020، قبل أن يرحل الأول، ثم يقود الثاني الفريق للقب الدوري الفرنسي خلال موسم 2020-2021.

من جانبه، فإن بوكيتينو ينتظر أن يرحل عن باريس خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيكلف خزينة النادي الفرنسي مبلغ 10 ملايين يورو كشرط جزائي.

بطل الدوري الفرنسي

يمتلك جالتييه تجربة تدريبية قوية في الكرة الفرنسية مع أندية سانت إيتيان وليل وأخيرا نيس، الذي تولى تدريبه في صيف 2021.

وحقق جالتييه مع سانت إيتيان كأس الدوري الفرنسي في 2013، ثم حقق لقب “ليج 1” مع ليل العام الماضي، ووصل بفريق نيس لنهائي كأس فرنسا في 2022 قبل الخسارة أمام نانت 1-0.

اختير جالتييه 3 مرات كأفضل مدرب في الدوري الفرنسي، وذلك عام 2013 مع سانت إيتيان و2019 و2021 مع ليل.