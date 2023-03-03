باريس سان جيرمان يصدر بياناً حول نيمار وأشرف حكيمي

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بياناً عن بعض نجومه قبل مواجهة ضيفه التي كانت ستجمعهما، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء في البيان الطبي لباريس سان جيرمان، ما يلي:

“نيمار: يواصل التأهيل، بيان طبي جديد قادم يوم الاثنين لتحديد التطورات

حكيمي: عاد للتدرب مع المجموعة اليوم، سيكون جاهزا الأسبوع القادم

ريناتو سانشيز: سيعود للتدرب مع المجموعة الأسبوع القادم بعد إصابته في أوتار الركبة”.

وكشف النادي الباريسي في بيان لاحق، عن الغيابات في صفوف الفريق لمواجهة نانت، وهم: “ماركو فيراتي (إيقاف)، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، سانشيز، كيمبيبي”.

يذكر أن مكتب المدعي العام في نانتير، اليوم الجمعة، أعلن توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.