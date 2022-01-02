باريس سان جيرمان يعلن عن إصابة ميسي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفيروس كورونا، ضمن رباعي للفريق تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس.

وكان سان جيرمان قد كشف عن أسماء الرباعي المصاب بفيروس كورونا، وهم: ليونيل ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناتان بيتومازالا.

وكان سان جيرمان، أعلن بالأمس إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، دون الكشف عن هويتهم، ولكنه كشف عنهم اليوم.

وقال النادي، في بيان رسمي: ”الرباعي المصاب بفيروس كورونا هم: ليو ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا“.

وأضاف باريس سان جيرمان: ”اللاعبون الأربعة يتواجدون حاليًا في العزل الذاتي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب“.

وأتم: ”يستمر نيمار جونيور في عمليات التعافي في البرازيل حتى 9 يناير/ كانون ثانٍ الجاري برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي باريس، ولا يزال من المتوقع عودته إلى التدريبات في غضون 3 أسابيع“.

وخاض باريس سان جيرمان، أول مران في 2022 أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية لقضاء إجازة الكريسماس.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فريق فان، الذي يلعب في الفئة الرابعة، غدا الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس فرنسا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصاب فيها ميسي بكورونا منذ تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وعاد باريس سان جيرمان إلى التدريبات، مساء السبت بعد إجازة استمرت 9 أيام، في غياب لاعبيه من أمريكا الجنوبية، لأن لديهم يوم إجازة إضافي.