باريس سان جيرمان يغري ميسي بعرض خيالي

في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور بشكل طبيعي نحو تجديد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،عقده مع نادي برشلونة، برزت تطوروات جديدة قد تقلب الأمور رأسا على عقب.

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية عن مصادر خاصة بها أن باريس سان جرمان يعتزم تقديم عرض كبير لـ”البرغوث” قد يقلب الأمور رأسا على عقب.

وكان ميسي قد انتهى عقده رسميا مع “العملاق الكتالوني” قبل نحو ثلاثة أيام، إذ ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن هناك بعض العقبات المتعلقة بـ”اللعب الرياضي النظيف” حالت دون تجديد عقد الهداف التاريخي لـ”البلوغرانا” إلى حد اللحظة.

وكان الكثير من الأخبار ربطت العملاق الباريسي بميسي في عدة مناسبات خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، وذلك مع عدم نفي المدير الرياضي، ليوناردو، لمحاولات إخفاء اهتمام “العملاق الفرنسي به.

وقال، ليوناردو، لمجلة “فرانس فوتبول” في يناير الماضي: “سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان للتعاقد معهم”.

ومع ذلك، فقد تلاشت الأحاديث التي تربط بين ميسي وباريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة حيث بدا أن اللاعب المولود في مدينة روزاريو، مسقط رأس تشي جيفارا، مستعد للبقاء في “كامب نو”، ولكن “البي إس جي” قد يبذل جهودا أكبر لضم “الساحر الأرجنتيني” بعد أن عجز برشلونة إلى الآن عن الحصول على توقيع قائد “منتخب التانغو”.

وترى صحيفة “أس” أن الإمكانيات المادية الكبيرية لباريس سان جيرمان ووضوح رؤيته الرياضية لاسيما بشأن الرغبة الكبيرة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم قد تحفز ميسي، البالغ من العمر 34، على الرحيل إلى “عاصمة الأنوار”.