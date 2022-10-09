باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل السلبي مع رانس بعد طرد راموس

لعب باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين لأكثر من شوط لكنه تعادل بدون أهداف مع مضيفه ستاد رانس (السبت 8-10-2022)، ليمدد سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وطُرد سيرجيو راموس قبل نهاية الشوط الأول، لكن حامل اللقب، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، نجح في الخروج بشباك نظيفة.

ويملك باريس سان جيرمان 26 نقطة من عشر مباريات متقدما بثلاث نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي سقط 2-1 أمام ضيفه أجاكسيو في وقت سابق من اليوم.

ولدى رانس ثماني نقاط في المركز 14.

ولعب رانس بشجاعة وأنقذ حارسه يفان ضيوف أخطر فرصة لباريس سان جيرمان من كيليان مبابي في الدقيقة 33.

وحصل راموس على إنذار بسبب جداله مع الحكم بيير جايلوست الذي عاد لإشهار بطاقة حمراء مباشرة للمدافع الإسباني.

وأشرك كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي نيمار بدلا من لاعب الوسط كارلوس سولير بحثا عن الفوز.

لكن الفريق الضيف افتقر للإبداع واكتفى بالتعادل.

وفي وقت سابق، بات أولمبيك مرسيليا يواجه خطر فقدان المركز الثاني بعد خسارته المفاجئة 2-1 أمام ضيفه أجاكسيو.

ولم يكن هدف ديميتري باييه رقم 100 في الدوري كافيا إذ أدرك بيفيك موسيتي-أوكو التعادل قبل أن يضع ليوناردي باليردي الكرة بالخطأ في مرماه.

ويستطيع لوريان ثالث الترتيب التقدم فوق مرسيليا لو تغلب على بريست، كما يملك لانس صاحب المركز الرابع الفرصة ذاتها عندما يحل ضيفا على ليل غدا الأحد.

وافتتح باييه التسجيل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على سيدريك أفينل بعد ربع ساعة من البداية.

وبعد ذلك بعشر دقائق تفوق موسيتي-أوكو على دفاع مرسيليا ليهز الشباك.

وانتزع أجاكسيو التقدم بعد دقيقتين من الاستراحة عندما حول باليردي تمريرة يوسف كوني العرضية بالخطأ داخل مرماه.

وكاد مرسيليا أن يدرك التعادل في الدقيقة 55 عندما اصطدمت الكرة في عمر جونزاليز لاعب أجاكسيو.