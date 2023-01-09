الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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"باريس سان جيرمان" يكشف عن تفاصيل المواجهة مع الهلال والنصر

منذ 17 دقيقة
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، أنّ الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، على كأس موسم الرياض، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأخير.

النادي الفرنسي قال في بيان رسمي: سيسافر باريس سان جيرمان إلى الدوحة والرياض. وستكون هذه الجولة فرصة للباريسيين للقاء مشجعيهم من قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيسافر اللاعبون إلى الدوحة في 17 كانون الثاني/ يناير، ثم يسافرون إلى العاصمة السعودية الرياض، للعب ضد نخبة من أفضل اللاعبين من أندية الهلال والنصر، وستقام المباراة على استاد الملك فهد بالرياض يوم 19 كانون الثاني/ يناير. وعقب نهاية المباراة سيعود الفريق إلى باريس.

هذا وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات.

إذ جمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

 

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