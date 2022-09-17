باريس سان جيرمان يكشف موقفه من رحيل ميسي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقفه من إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق عقب نهاية عقده الصيف المُقبل.

وكان النادي الباريسي تعاقد مع ميسي “مجانا” خلال الميركاتو الصيفي لعام 2021، بعقد لمدة موسمين، براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن الأسطورة الأرجنتيني يرفض تجديد عقده مع النادي الباريسي بعد انتهائه صيف العام المقبل.

وفي هذا الصدد، تحدث لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في تصريحات لراديو “مونت كارلو”، قال خلالها: “سألت ميسي إذا كان يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان أم لا بعد نهاية عقده”.

وأضاف: “أخبرت ميسي بأنني أتمنى بقاءه هنا خلال فترة عملي في النادي لمدة 3 سنوات، فهو لاعب استثنائي وسيضيف الكثير لمنظومة باريس سان جيرمان حال أراد البقاء”.

وتابع حديثه: “ميسي كان رمزا لبرشلونة على مدار 20 عاما، وفجأة تحولت مسيرته ورحل إلى باريس سان جيرمان.. أعلم أن الموسم الماضي لم يكن سهلا عليه، لكنه نجح في التأقلم سريعا هذا الموسم”.

وأتم قائلاً: “أعتقد أن التغيير والبعد لفترة عن برشلونة كان خطوة مهمة لميسي على الصعيد الشخصي، فقد ارتفع مستواه خلال الموسم الحالي، وسيصل تدريجيا للمستوى الذي اعتدنا عليه”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الأنباء التي خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد رغبة برشلونة في استعادة ليونيل ميسي عقب نهاية عقده مع العملاق الباريسي.

وشارك النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عاما مع فريق العاصمة الفرنسية في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

يذكر أن ميسي توج الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، لكنه فشل في جلب دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع منافسات البطولة من الدور ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.