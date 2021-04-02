باسكال مشعلاني لـ"صوت بيروت بيروت انترناشونال" :"جنان بجنان" تعطي طاقة ايجابية والثورة عائدة

حافظت المطربة باسكال مشعلاني على مكانتها في عالم الغناء لكنها منذ سنة ونصف لم تصدر اي عمل جديد . انما قبل ايام وبشكل مفاجيء طرحت اغنية مصرية بعنوان “جنان بجنان” وقد نفذتها كليبا بطريقة الكرتون, و عن سبب غيابها طوال هذه الفترة وطرحها عمل فجاة قالت باسكال مشعلاني لصوت بيروت انترناشونال” :” منذ سنة ونصف تقريبا وانا اتحدث عن البومي الذي يضم 8 اغنيات جاهزة وعندما قررت ان اصدره اجتاحتنا جائحة كورونا واعتقدنا حينها انها ستفارقنا بعد اسابيع لكن اتضح انها ازمة صحية طويلة فتريثت بطرح الالبوم. وبعد ذلك وقع انفجار 4 اغسطس 2020 في مرفأ بيروت فأصيب جميع اللبنانيين بصدمة كبيرة وعلى الصعيد الشخصي تأذى عدد من افراد عائلتي بهذا الانفجار حينها نسيت الفن تماما وتتابع باسكال كلامها “كل الناس تعرف انني انسانة حساسة جدا وعاطفية وقد حاولت ان اساعد الناس بامور حياتية وصحية ومرت اشهرا على هذا المنوال كما انني تلقيت دعوات للسفر الى عدد من الدول العربية لاحياء الحفلات وتصوير برامج تلفزيونية لكنني اخاف من التقط فيروس كورونا وانقل العدوى الى امي وزوجي وابني لذلك لم الب اي دعوة, لكني فكرت باطلاق اغنية من البومي الجاهز المتنوع بكل الالوان الغنائية.

وتضيف “ذات يوم صحيت من النوم فوجدت زوجي الفنان ملحم ابو شديد يسمع اغنية من جهاز هاتفه عبر الواتساب وصلته من الشاعر رمضان محمد فاعطتني الطاقة الايجابية التي تحتويها وبعد ان استمعت اليها اكثر من مرة قلت لزوجي انا موافقة وسأنفذها وعلى الفور اتصلت بشركة موزيك اذ ماي لايف التي اتعاون معها فاقترحوا علي العاملين فيها ان انفذ كليب كرتوني بشخصيتي , وبعد تحضيرات استمرت شهرين صدر الكليب والحمد الله الاصداء ايجابية وحتى الاطفال اعجبهم الكليب الذي اخرجته انطونيا صهيون باتقان شديد. وبالنسبة لالبومها فتقول باسكال انه مؤجل حتى تتحسن الظروف لان الاوضاع التي نعيشها لم تمر على لبنان منذ الازل وانا اعرف عددا كبيرا من العائلات الذي هاجروا من لبنان لكي يعيشوا مع اولادهم حياة اقل تعقيدا.

وترى هل هي تنوي الهجرة تقول ” كلا مستحيل ان اترك وطني فانا احبه كما غنت فيروز “بعزك بحبك وبفقرك بحبك” فمن الصعب ان اعيش في بلدي وهو بعافية واتركه وهو جريح. وعن رأيها بثورة 17 تشرين تؤكد باسكال “انا مع الثورة حتما ولم تخذلني لكن اشعر انها ستعود بقوة اكبر واعتقد ان كورونا جعلت الناس تخاف من النزول الى الشارع بكثافة تجنبا للعدوى.

واخيرا تقول باسكال مشعلاني ان ابنها الوحيد ايلي الذي يبلغ من عمره 9 سنوات يمضي وقتها في بيتنا الجبلي ونمعنه من الاختلاط ويتابع دراسته وهوايته الفنية في المنزل انما اذا اراد بعد عشر سنوات ان يسافر الى الخارج من اجل تامين مستقبل احسن له لن امنعه.