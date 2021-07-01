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باسكال مشعلاني: “مش مسموح يلي عم بصير فينا”

منذ 37 دقيقة
باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني

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في ظل هذه الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان، يعبر أيضاً عدد من الفنانين اللبنانيين عن امتعاضهم من سوء الأحوال.

وفي هذا المجال، عبّرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن امتعاضها من الطبقة السياسية في لبنان، معترضة على الأوضاع السيئة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

ونشرت باسكال صورة من باب التبانة في طرابلس لأب يحمل ابنه، وكتبت عبر صفحتها الخاصة: “صباح الخير ياعيب الشوم عليكن قلبي على وطني لبنان حزين لبنان ينهار لبنان ينتفض مش مسموح يلي عم بيصير فينا. الله يكون معنا ويحمي لبنان والناس”.

وكانت تلقّت باسكال مشعلاني لقاح فيروس كورونا، اذ نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وثّقت من خلالها ذلك، كخطوة تحفيزية للجمهور للإقدام على تلقي اللقاح.

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