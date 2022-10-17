باسم مغنية: أي شخص يعمل مع نانسي عجرم ينجح

أعرب الممثل اللبناني عن حبه للفن الذي تقدمه النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر تويتر.

ونشر تغريدةً على صفحته الرسمية كتب فيها: “نانسي عجرم (يا مانغا يا تفاح يا كل الفواكه) بعد متابعتي لنانسي في أغانيها وكليباتها لسنوات، كنت أُربط نجاحها بالمخرجين أولاً”. كما أكمل منشوره: “لكنني اليوم أدركت أن نجاحها أولا هو وجودها في أي فيديو كليب أو تسجيل أي أغنية بصوتها”.

وختمه كاتباً: “أي شخص يعمل معها ينجح (هو) بمجرد وضع اسمه على عمل يخصه”.

بدورها، ردت عجرم على تغريدة مغنية كاتبةً: “باسم فيني استعير الكلام اللي كاتبو وابعتلك ياه الك مني؟ بحبك كتيييييير”.