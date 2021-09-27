باسم مغنية لـ"صوت بيروت إنترناشونال" لا أضع نيل الجوائز هدفاً لأعمالي

مع مرور السنوات يزداد الممثل اللبناني باسم مغنية نجومية من خلال نضوجه الفني الذي اصبح واضحا وهذا ما جعله يكرم قبل ايام قليلة بجائزتين في حفل “موركس دور” الاخير. يشارك مغنية حاليا في اكثر من عمل درامي تلفزيوني سواء لمنصات رقمية ام خاصة في شهر رمضان المقبل، فما هي تفاصيل هذه الاعمال هذا ما سنعرفه في حواره مع “صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “بداية اود ان اتحدث عن حصولي على الجائزتين التكريميتين هذا العام من حفل “الموركس دور” الذي اقيم قبل ايام قليلة وذلك عن مسلسل “سر” الذي انتج في العام 2019 ومسلسل “للموت” وانا سعيد بهذا التكريم”.

وعن توقعه حصوله على هاتين الجائزتين قال “عندما ابدأ بتصوير اي عمل فني لا اضع في ذهني اذا كنت سأنال جائزة تكريمية عنه وانا بطبعي لا البي كل الدعوات التي اتلقاها من مهرجانات التكريم سواء في لبنان ام في العالم العربي اذ لا اضع الجوائز هدفا لاعمالي لكن هذا العام احببت ان احضر حفل الموركس دور بسبب اهدافه النبيلة وقيمة المهرجان وقد لبيت الدعوة واحببت ان اجلس على طاولة شركة “ايغل فيلمز” التي اعمل معها منذ عشر سنوات وقدمت معها اهم الاعمال الدرامية اللبنانية والعربية المشتركة”. اما هل هناك جزء ثان من مسلسل “سر” فأكد ان المشروع ما زال قائما لكن منتجه المصري متريث في تنفيذه بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.

وبالحديث عن الجزء الثاني من مسلسل “للموت” اشار مغنية الى انه بدأ تصوير هذا العمل منذ ايام ويعتبر “اول عمل درامي يبدأ تصويره لرمضان 2022 في العالم العربي وهذا امر اسعدني جدا لاني السنة الماضية لم استمتع بالجزء الاول لانني كنت مشغولا بالتصوير الى ما قبل نهاية العرض بيومين . اما شخصية “عمر” التي اقدمها في “للموت 2″ فهي متطورة رغم ان قصة غرامه لـ”ريم” اي دانيلا رحمة ما تزال كبيرة وفي النهاية اود ان اقول ان الجزء الثاني من هذا العمل اهم من الجزء الاول وانطلاقته ستكون صاروخية”.

وبما انه شكر شركة “ايغل فيلمز” علنا فهل هذا يمنعه من التعاون مع اي شركة اخرى فاشار الى انه يعمل مع كل المنتجين سواء “ايغل فيلمز” ام غيرها ولست محتكرا من اي منتج لكن اهم الاعمال التي شاركت فيها خلال السنوات الاخيرة كانت مع المنتج جمال سنان وكان له الحق ان اشكره علنا لانه مؤمن بموهبتي ورحلتي معه اعطتني دفعا كبيرا في عالم التمثيل ورسمت مسيرة جديدة في حياتي المهنية من خلال مشاركتي في ادوار مميزة جدا سواء في “تانغو” و”ثورة الفلاحين” و “24 قيراط” وغيرها وبات اسمي مرشحا لاصعب الادوار التمثيلية الصعبة وهذه نقطة هامة في حياتي العملية.

وعما اذا كان لديه عمل آخر يصوره في هذه الفترة اكد “نعم انا اشارك في بطولة مسلسل “هروب” الى جانب النجمة الخليجية شجون الهاجري ومجموعة من الممثلين اللبنانيين والعرب وهذا العمل يتناول قصة جريمة وانا العب دور المحقق الذي يلاحق البطلة وهو يتألف من عشر حلقات وسيعرض على منصة “شاهد”.

واخيرا هل لديه اعمال مصرية عن ذلك شرح مغنية “تلقيت اتصالا منذ فترة قليلة من احد المنتجين المصريين لكن الامور لم تتضح بعد واعتقد انني لن اغيب هذا العام عن الدراما المصرية كما حصل السنة الماضية اذ اعتذرت عن بطولة مسلسل “ضد الكسر” امام نيللي كريم بسبب تصوير للموت”.