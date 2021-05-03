باسم مغنية لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مسلسل “للموت” يحمل كل عناصر النجاح

باسم مغنية ممثل لبناني مميز جدا مضى على دخوله عالم التمثيل اكثر من 20 عاما وخلال هذه السنوات قدم ادوارا ناجحة جدا ومنها في “تانغو” و “كل الحب كل الغرام”. حاليا يقدم شخصية مختلفة في مسلسل “للموت” الذي يعرض على محطة ام تي في ومنصة شاهد في شهر رمضان. فماذا يقول باسم مغنية لصوت بيروت انترناشونال عن هذه الشخصية؟ “احمد الله على نجاح شخصيتي في مسلسل “للموت” هذا العمل الذي يضم كل العناصر من نص وانتاج واخراج وممثلين التي كانت سببا في نجاحه . وبالنسبة الي الناس احبوا شخصية “عمر” وتفاعلوا معها بشكل رائع كما باقي فريق العمل. ويضيف قائلا: ” رغم اني احب الافلام السينمائية والمسلسلات الواقعية لكن “للموت” بنصه غرد خارج السرب وحقق بصمة في الدراما التلفزيونية هذا العام. وعن قلة الاعمال المنافسة في رمضان وتحديدا في الدراما العربية المشتركة يؤكد باسم مغنية ان العمل الجيد يفرض نفسه سواء كانت الاعمال كثيرة ام قليلة وهناك اجماع ان مسلسل “للموت” يحظى بقبول الناس في رمضان.

وعن الاعمال التي يتابعها فيقول “رغم انشغالي بالتصوير انما يهمني ان اتابع لارى تطور الدراما في العالم العربي ولا شك انني شاهدت بعض حلقات من مسلسل 2020 الناجح جدا ولا يستهان به وايضا شاهدت عددا من حلقات مسلسل “راحوا” اللبناني وبصراحة اعلم ان المنتج اللبناني يعاني من تسويق عمله عربيا لذلك الدراما اللبنانية البحتة ما زالت تحتاج الى دعم مادي اكبر لتنافس الاعمال الاخرى. اما على الصعيد الدراما المصرية فاتابع “لعبة نيوتن” لمنى زكي ومحمد ممدوح و”كوفيد 25″ لصديقي يوسف الشريف و”نسل الاغراب” لاحمد السقا وامير كرارة و”موسى “لمحمد رمضان. الذي احب تمثيله بعيدا عن تصرفاته الشخصية.

اما لماذا لم يشارك هذا العام في الدراما المصرية فقال “ليس من الضرورة اذا كنت على صداقة مع النجم يوسف الشريف مثلا يعني انه ينبغي علي ان اشارك في اعماله كل سنة. كما حصل العام الماضي اذ ان لكل عمل ابطاله وشخصياته المختلفة ، علما انه عرض علي عمل مصري من بطولة نيللي كريم ومن انتاج شركة “العدل غروب” لكنني اعتذرت عنه لانني كنت قد وقعت عقدا لمسلسل “للموت.” وكان ايضا ينبغي ان اصور الجزء الثاني من مسلسل “سر” لكنه تأجل بسبب ظروف لها علاقة بالحالة الصحية للمنتج، وعلمت انه حاليا بدأت صحته تتحسن وعاد المؤلف لأكمال النص. واخيرا عن مشاركته في اعمال درامية ستعرض على منصات رقمية اشار باسم مغنية الى ان هناك مشاورات على عملين لم يحسم مشاركته فيهما حتى الان مع انه يميل الى واحد منهما .