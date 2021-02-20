باسم مغنية يتحدث عن الصعوبات التي نواجهها عبر مواقع التواصل

خرج الممثل اللبناني باسم مغنية عن طريقته الدبلوماسية المعروفة في تغريداته متحدثاً عن كل ما في داخله.

وفي تغريدته الأحدث، فاجأ مغنية متابعيه بمنشور غير متوقّع، كشف عمّا في داخله من غيظ بسبب بعض الذين يستخدمون منابرهم على المواقع للتهجم على الناس فقط.

وغرّد: “من أكبر الصعوبات التي نواجهها عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنو ما بتقدر تمد إجرك من الشاشة وتلبط صاحب البوست بنص وجهه”.

من أكبر الصعوبات التي نواجهها عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنو ما بتقدر تمد إجرك من الشاشة وتلبط صاحب البوست بنص وجهه .. — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) February 19, 2021