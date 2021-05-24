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باسم مغنية يسأل عن "سندويش الشاورما الصغير"

24 - مايو - 2021
باسم مغنية

باسم مغنية

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لا تزال الأصداء الإيجابية تحيط مسلسل “للموت” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً دور الممثل اللبناني باسم مغنية الذي أدهش المتابعين.

وكما وأن المتابعين يتابعون أخبار مغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سأل عبر “تويتر”، “سندويش الشاورما الصغير بـ30 ألف ليرة. هل هيدا الشي منطقي أو التجار حرامية؟؟ حدا عندو جواب؟”.

ويأتي منشور مغنية في ظل الوضع الإقتصادي السيئ الذي لا زال يعاني منه اللبنانيون، إذ إن أسعار الخضار والفاكهة والسلع الغذائية والسلع الباقية لا تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، رغم أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ما زال مستقراً منذ فترة ما بين 12500 و12900 ليرة لبنانية.

وأشار المتابعون في معظم تعليقاتهم، إلى أن الأسعار أصبحت خيالية، ويجب وضع حد لهذا الموضوع.

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