الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
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باسم مغنية يشيد بأداء وسام صباغ

منذ 4 دقائق
باسم مغنية

باسم مغنية

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عبّر الممثل اللبناني باسم مغنية، عن إعجابه بأداء زميله وصديقه الممثل اللبناني وسام صباغ، الذي يخوض السباق الرمضاني ضمن مسلسلي “للموت3” و “وأخيرا”، حيث يبدع بأدائه في كلا العملين.

وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال باسم مغنية: “بين “للموت٣” و”وأخيراً”، وسام صباغ يتألق، يتنوع، شخصيتين مختلفتين.

وختم باسم مغنية كلامه بالقول: “وهذا هو التحدي وكسبت الرهان.. فخور بك صديقي”.

بدوره، أعاد وسام صباغ نشر التغريدة على حسابه عبر تويتر، وارفقها بالتعليق التالي: “صديقي ورفيق دربي، كلماتك بيعنولي كتير وبفرحوني لأنن صادرين من فنان كبير وانسان كلّو أخلاق، رمضان بينقص وجودك”.

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