باسم مغنية يشيد بأداء وسام صباغ

عبّر الممثل اللبناني باسم مغنية، عن إعجابه بأداء زميله وصديقه الممثل اللبناني وسام صباغ، الذي يخوض السباق الرمضاني ضمن مسلسلي “للموت3” و “وأخيرا”، حيث يبدع بأدائه في كلا العملين.

وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال باسم مغنية: “بين “للموت٣” و”وأخيراً”، وسام صباغ يتألق، يتنوع، شخصيتين مختلفتين.

وختم باسم مغنية كلامه بالقول: “وهذا هو التحدي وكسبت الرهان.. فخور بك صديقي”.

بدوره، أعاد وسام صباغ نشر التغريدة على حسابه عبر تويتر، وارفقها بالتعليق التالي: “صديقي ورفيق دربي، كلماتك بيعنولي كتير وبفرحوني لأنن صادرين من فنان كبير وانسان كلّو أخلاق، رمضان بينقص وجودك”.