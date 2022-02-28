باسم مغنية ينشر صورة ويعلق عليها: “نجم كنت احلم شوفوا”

من خلال كواليس مسلسل “للموت 2” نشر الممثل باسم مغنية صورة برفقة الممثل القدير أحمد الزين لا تزال حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ حظيت اللقطة المرفقة للممثلَين اللبنانيَين بتفاعل كبير، إيجابي ولافت من قبل المتابعين، خصوصاً أن الزين ومغنية قدّما خلال الجزء الأول من المسلسل شخصيتين آسرتين تركتا بصمة لدى المشاهدين الذين ينتظرون الجزء الثاني من “للموت” بفارغ الصبر والذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل الذي بات قريباً.

وكان مغنية علّق بأجمل الكلمات، فقال لافتاً الى أن صورته هذه مع الزين هي خير دليل على أنه حقق حلمه: “نجم كنت يوماً ما إحلم إني شوفو. تدور الإيام يغمرني ويبوسني، شو هالمحظوظ أنا؟ حضرونا سوا مع أبو حسن الحبيب (أحمد الزين)بـ “للموت 2″ خلال رمضان 2022”.

والجدير بالذكر أن مسلسل “للموت” كان عُرِض بجزئه الأول على شاشة mtv خلال موسم رمضان 2021، محققاً نسبة مشاهدة عالية وتاركاً أثراً كبيراً في نفوس المشاهدين.