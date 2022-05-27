بالأرقام.. تعرف على أكثر نوادي كرة القدم قيمة في العالم لعام 2022

أصدر موقع فوربس المتخصص بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، قائمته لأكثر نوادي كرة القدم قيمة في العالم لعام 2022.

ووفقاً للقائمة الجديدة فقد تمكن ريال مدريد الإسباني استعادة مكانته كأكثر فرق كرة القدم قيمة في العالم، حيث بلغت قيمته 5.1 مليار دولار بزيادة 7% عن العام الماضي، بفضل الأموال التي استثمرتها مسابقات كرة القدم الأوروبية في القطاع.

من خلال الفوز بلقب الدوري المحلي الـ 35 لعام 2021-2022، سيحقق ريال مدريد أكبر الإيرادات الممكنة من الدوري الإسباني. وبالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة (الذي سيقام يوم السبت ضد ليفربول) قد تتخطى أرباحه السنوية أكثر من 100 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان الأسبوع الماضي أن ريال مدريد، الذي يقوم حاليًا بتجديد ملعبه بقيمة 850 مليون دولار، حصل على 379 مليون دولار كجزء من اتفاقية مع Sixth Street and Legends حيث حصلت Sixth Street على حق المشاركة في تشغيل بعض الأعمال التجارية في ملعب سانتياغو برنابيو الجديد لمدة عشرين عامًا.

اقترض الفريق 236 مليون دولار إضافية من جي بي مورغان وبنك أوف أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني لبناء الاستاد الجديد، وبذلك يصل إجمالي القروض من البنوك إلى 842 مليون دولار.

أصبح ريال مدريد، الذي احتل المركز الأول في قائمة عام 2019 (لم تجمع فوربس قيم فرق كرة القدم في عام 2020)، الفريق الأكثر قيمة في ستة من تصنيفاتنا الـ 18 (يتصدر مانشستر يونايتد بـ 11، وآخرها في عام 2018).

ضاعف برشلونة (Barcelona) استثماراته في استاده، حيث أنفق الفريق 1.6 مليار دولار ليصبح كامب نو أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا. ووقع صفقة رعاية للقمصان والملعب متعددة السنوات بقيمة 458 مليون دولار مع سبوتيفاي (Spotify) لتسديد قيمة الملعب.

يقال إنهم يقتربون من إبرام صفقة بقيمة 960 مليون دولار مع Goldman Sachs وAll Sport Finance مقابل حصة 30% من إيرادات بث الفريق وجزء من الإيرادات المستقبلية من الاستاد الجديد للفريق.

تبلغ قيمة فريق برشلونة 5 مليارات دولار، أي 6% أكثر من العام الماضي، كما أنه ثاني أكثر فرق كرة القدم قيمة ويتعادل مع فريق كرة القدم الأميركي نيو إنغلاند باتريوتس باعتباره سابع فريق من حيث القيمة في أي رياضة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث، حيث ارتفعت قيمة الفريق بنسبة 10% إلى 4.6 مليار دولار.

يمتلك الفريق أكبر عدد من المؤيدين لأي فريق إنجليزي وكان أكثر الفرق ربحية في قائمتنا مع دخل تشغيلي يصل إلى 128 مليون دولار خلال فترة 2020-2021.

لكن مانشستر يونايتد لم يتأهل بعد دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا هذا العام، وجاء في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لذلك، لن يحصل على أموال جوائز دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تراجع عدد المشجعين في الملاعب بسبب كوفيد-19 خلال الموسم 2020-21، لكن، ارتفع متوسط ​​قيمة أفضل 20 فريقًا بنسبة 10% عن العام السابق، إلى 2.53 مليار دولار (باليورو، كان متوسط ​​القيمة هذا العام 2.38 مليار، أي 15.6% أكثر من العام الماضي).

بلغ الدخل التشغيلي (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدّين وتداول اللاعبين) 860 مليون دولار على 9.68 مليار دولار من الإيرادات. كما بلغ متوسط ​​قيمة الدّين حسب الفريق 9%.

أفضل فرق كرة القدم هي علامات تجارية عالمية لديها عدد هائل من المؤيدين، ويتم تحقيق الدخل إلى حد كبير من خلال الصفقات التليفزيونية.

خفضت مجموعة بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال، على سبيل المثال، عرضها 3.1 مليار دولار لشراء تشيلسي من رومان أبراموفيتش، وهي ثاني أكبر صفقة بعد الصفقة المقيمة بـ 3.2 مليار دولار مقابل نادي Brooklyn Nets في الدوري الأميركي للمحترفين في عام 2019. ووعدت أيضًا بالتزام باستثمار 2.16 مليار دولار أخرى في المستقبل في الملاعب التي يستخدمها فريق تشيلسي لكرة القدم للرجال (ستامفورد بريدج) والسيدات (Kingsmeadow).

تحت القيادة السليمة لإدارة النادي تزدهر الفرق مجددًا. لنأخذ نادي إيه سي ميلان (AC Milan) على سبيل المثال. كان الجانب الإيطالي متعثرًا ماليًا مع رأس مال سلبي قدره 37 مليون دولار عندما استحوذت عليه إليوت مانجمنت ( Elliott Management) بعد أن تخلف مالكها عن سداد قرض في عام 2018.

استثمرت إليوت مئات الملايين من رأس المال في إيه سي ميلان، وسددت جميع ديون الفريق تقريبًا، وخفضت إنفاق اللاعبين بالنسبة إلى الإيرادات وأنهى الفريق السنة المالية 2021 برصيد إيجابي قدره 70 مليون دولار.

في الوقت نفسه، تحسن أداء إيه سي ميلان داخل الملعب. وفي مايو/أيار الماضي، تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وفاز هذا الموسم بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا. قد تبيع شركة الاستثمار قريبًا نادي إيه سي ميلان مقابل ما يزيد على 1.1 مليار دولار.

أكثر فرق كرة القدم قيمة لعام 2022

1- ريال مدريد

قيمة الفريق: 5.1 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 7%

مالك الفريق: الأعضاء

الدخل التشغيلي: 90 مليون دولار

2- برشلونة

المصدر: charnsitr / Shutterstock

قيمة الفريق: 5.1 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 5%

مالك الفريق: الأعضاء

الدخل التشغيلي: 17 مليون دولار

3-مانشستر يونايتد

المصدر: Settawat Udom / Shutterstock

قيمة الفريق: 4.6 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 10%

مالك الفريق: Glazer Family

الدخل التشغيلي: 128 مليون دولار

4- ليفربول

المصدر: Gil Corzo / Shutterstock

قيمة الفريق: 4.45 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 9%

مالك الفريق: جون هنري وتوم ويرنر

الدخل التشغيلي: 104 ملايين دولار

5-بايرن ميونيخ

المصدر: charnsitr / Shutterstock

قيمة الفريق: 4.275 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 1%

مالك الفريق: الأعضاء

الدخل التشغيلي: 102 مليون دولار

6- مانشستر سيتي

المصدر: charnsitr / Shutterstock

قيمة الفريق: 4.25 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 6%

مالك الفريق: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الدخل التشغيلي: 156 مليون دولار

7- باريس سان جيرمان

المصدر: b-hide the scene / Shutterstock

قيمة الفريق: 3.2 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 28%

مالك الفريق: Qatar Sports Investments

الدخل التشغيلي: 102 مليون دولار

8- شيلسي

المصدر: Yuri Turkov / Shutterstock

قيمة الفريق: 3.1 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: -3%

مالك الفريق: تود بوهلي وكليرليك كابيتال

الدخل التشغيلي: 45 مليون دولار

9- يوفنتوس

المصدر: malgosia janicka / Shutterstock

قيمة الفريق: 2.45 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 26%

مالك الفريق: عائلة أنييلي

الدخل التشغيلي: 26 مليون دولار

10- توتنهام هوتسبير

المصدر: charnsitr / Shutterstock

قيمة الفريق: 2.35 مليار دولار

الفرق على أساس سنوي: 2%

مالك الفريق: جوزيف لويس ودانييل ليفي

الدخل التشغيلي: 127 مليون دولار