بالاس يعدل تأخره وينتزع الفوز 2-1 على ولفرهامبتون

سجل إيبيريتشي إيزي وويلفريد زاها هدفي كريستال بالاس في الشوط الثاني ليعدل تأخره ويتغلب على ولفرهامبتون واندرارز 2-1 في مباراتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سيلهورست بارك (الثلاثاء 18-10-2022).

وأتيحت لكلا الفريقين فرصا مبكرة، حيث سدد شيخ دوكوري في القائم بشكل قوي لصالح بالاس في الدقيقة الخامسة قبل أن يسدد دييجو كوستا من مدى قريب للفريق الزائر لتنحرف التسديدة بعيدا عن المرمى إلى ركلة ركنية.

وافتتح جناح ولفرهامبتون أداما تراوري، المعروف بمراوغته الرائعة وتسديداته القوية أكثر من قدراته في ألعاب الهواء، التسجيل في الدقيقة 31 بضربة رأس رائعة اثر عرضية هوجو بوينو ليمنح فريقه التقدم.

وتعادل بالاس في بداية الشوط الثاني بهدف حمل أكثر من تشابه مع هدف تراوري، حيث كان إيزي يقف عند القائم البعيد قبل أن يسجل بضربة رأس مرت أمام المرمى قبل أن تسكن الشباك.

وكافح الفريقان من أجل هز الشباك على الرغم من الاعداد الجيد للهجمات قبل أن يلمح أودسون إدوار زميله زاها في منطقة الجزاء ليرسل له الكرة التي أودعها الشباك بهدوء في الدقيقة 70 مانحا فريقه الفوز.

ودفع الانتصار ببالاس إلى المركز العاشر في الجدول برصيد 13 نقطة بعد 10 مباريات بينما يحتل ولفرهامبتون، الذي سجل خمسة أهداف فقط في 11 مباراة بالدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم، المركز 17 برصيد تسع نقاط.