بالتزامن مع ميلادها … صورة نادرة من زفاف السيدة فيروز تنشر للمرة الأولى!

بالتزامن مع ميلاد سيدة الصباحات اللبنانية، السيدة “فيروز”، اليوم السبت، تداول عدد من النشطاء صورة نادرة تعود لزفاف صاحبة الصوت الملائكي من “العبقري” عاصي الرحباني. وأثارت الصورة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعجاب الكبير الذي حظيت به الصورة.

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فقد تصدرت الصورة “السوشيال ميديا”، وتم تداولها على نطاق واسع على أنها “صورة نادرة” و”تنشر لأول مرة”، رغم أنها نشرت منذ أكثر من 6 سنوات على شبكة الإنترنت.

ولكن الجديد في الصورة المتداولة هي أنه تم تلوينها بدلا من الأبيض والأسود، وتعديلها لتصبح بجودة عالية.

وكانت فيروز استقبلت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منزلها ببيروت في شهر سبتمبر/ أيلول، ضمن زيارة قام بها للبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.

ووصف ماكرون فيروز بعد لقائه بها بأنها “جميلة وقوية للغاية”.

وخلال زيارته لها، منح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام “جوقة الشرف” الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

وكانت ريما الرحباني كشفت في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن والدتها فيروز بصدد كتابة مذكراتها، مشددة على أن فيروز هي الوحيدة التي تملك الحق في أن تكتب سيرتها الطويلة.

وفيروز واحدة من أهم المطربين العرب، ولها كثير من المواقف الوطنية الشجاعة، وتعرضت لأزمة منعها من الغناء لمدة سبعة أشهر في لبنان بعد رفضها الغناء للرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين، وتعد فيروز الوحيدة من المغنيين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء أو الملوك في أغانيها الوطنية.

كما تعد أغاني فيروز للقضية الفلسطينية من أهم الأغاني الحماسية المؤيدة لفلسطين، فمن “الغضب الساطع آت”ٍ إلى “زهرة المدائن”، ووصولا إلى شوارع القدس القديمة.