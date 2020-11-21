استمع لاذاعتنا

بالتزامن مع ميلادها … صورة نادرة من زفاف السيدة فيروز تنشر للمرة الأولى!

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 1:52 مساءً
فيروز

السيدة فيروز

A A A
طباعة المقال

بالتزامن مع ميلاد سيدة الصباحات اللبنانية، السيدة “فيروز”، اليوم السبت، تداول عدد من النشطاء صورة نادرة تعود لزفاف صاحبة الصوت الملائكي من “العبقري” عاصي الرحباني. وأثارت الصورة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعجاب الكبير الذي حظيت به الصورة.

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فقد تصدرت الصورة “السوشيال ميديا”، وتم تداولها على نطاق واسع على أنها “صورة نادرة” و”تنشر لأول مرة”، رغم أنها نشرت منذ أكثر من 6 سنوات على شبكة الإنترنت.

ولكن الجديد في الصورة المتداولة هي أنه تم تلوينها بدلا من الأبيض والأسود، وتعديلها لتصبح بجودة عالية.

وكانت فيروز استقبلت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منزلها ببيروت في شهر سبتمبر/ أيلول، ضمن زيارة قام بها للبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.
ووصف ماكرون فيروز بعد لقائه بها بأنها “جميلة وقوية للغاية”.

وخلال زيارته لها، منح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام “جوقة الشرف” الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

وكانت ريما الرحباني كشفت في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن والدتها فيروز بصدد كتابة مذكراتها، مشددة على أن فيروز هي الوحيدة التي تملك الحق في أن تكتب سيرتها الطويلة.

وفيروز واحدة من أهم المطربين العرب، ولها كثير من المواقف الوطنية الشجاعة، وتعرضت لأزمة منعها من الغناء لمدة سبعة أشهر في لبنان بعد رفضها الغناء للرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين، وتعد فيروز الوحيدة من المغنيين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء أو الملوك في أغانيها الوطنية.

كما تعد أغاني فيروز للقضية الفلسطينية من أهم الأغاني الحماسية المؤيدة لفلسطين، فمن “الغضب الساطع آت”ٍ إلى “زهرة المدائن”، ووصولا إلى شوارع القدس القديمة.

صورة من زفاف السيدة فيروز بعد تلوين الصورة حديثا

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

شهيرة
بالفيديو: السؤال الأخير الذي وجهته شهيرة إلى محمود ياسين قبل وفاته
مطالبات بمنع ضربات الرأس في الدوري الإنجليزي
مطالبات بمنع “ضربات الرأس” في البريمرليغ
غوارديولا وميسي
نصيحة ذهبية من غوارديولا لـ”ميسي”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار بيروت
بالفيديو: انفجار مرفأ بيروت… تحليل علمي للحظات التي سبقت الكارثة
ميليشيا حزب الله
دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
الزئبق الأحمر
مادة يقدمها السحرة للجن ماذا تعرفون عن الزئبق الأحمر؟ إليكم الحقيقة