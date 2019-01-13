بالتفاصيل: لبنان وبلاد الشام على موعد مع منخفض جوي والثلوج ستلامس ٥٠٠ متر استعدوا

اندفاع كتلة هوائية قطبية من شرق ايطاليا وشرق افريقيا مصحوبة بكتلة هوائية قطبية المنشأ ستضرب لبنان يوم الاحد بمنخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية سيسبب بطقس شديد البرودة مع إنخفاض كبير على درجات الحرارة و بأمطار غزيرة طوفانية أحياناً ورياح قوية شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ١١٠ كلم في الساعة من ليل الأربعاء حتى صباح الخميس تقريباً سوف تضرب البلاد حالة عدم استقرار ثلجية ضعيفة وتتساقط الثلوج بين ٥٠٠ و ٦٠٠ متر شمالاً و ٨٠٠ متر جنوباً

‏‎إنها ليست عاصفة ثلجية انه منخفض جوي متوسط إلي عالي الفعالية اعتيادي في مثل هذا الوقت وليس هناك ثلوج ستلامس ٤٠٠ و ٣٠٠ متر وسوف يصبح حالة عدم استقرار ثلجية ليل الاربعاء حتى صباح الخميس.

تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

الاثنين 14-1: طقس غير مستقر تهطول امطار متفرقة رعدية وتكون غزيرة احياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر.

الثلاثاء 15-1: طقس غائم احياناً مع امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ورياح قوية جداً تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ١٠٠ كلم في الساعة يصبح الطقس غير مستقر في ساعات متأخرة ليلاً مع وصول كتل هوائية قطبية المنشأ تسبب انخفاض على درجات الحرارة مع هطول امطار غزيرة جداً وطوفانية احياناً خاصةً فجر الأربعاء على مختلف المناطق اللبنانية ومع احتمال تشكل سيول يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة والسواحل ورياح قوية شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ١١٠ كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر ويمتد إلى ١٠٠٠ متر.

الأربعاء 16-1: طقس غير مستقر عاصف وبارد مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة تهطل امطار غزيرة ومع احتمال تشكل سيول يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة والسواحل ورياح قوية شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ١٠٠ كلم في الساعة و تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر خلال النهار ومع اقتراب ساعات الليل يتحول المنخفض إلى حالة عدم استقرار ثلجية تتساقط الثلوج على المرتفعات بين ٥٠٠ و ٦٠٠ متر ليلاً بشكل متقطع شمالاً و ٨٠٠ متر جنوباً واحتمل ان نشهد تراكم خفيف على ارتفاع ٧٠٠ متر خاصةً شمالاً.

الخميس 17-1: طقس غير مستقر بارد تتساقط الثلوج صباحاً على ارتفاع ٧٠٠ متر بشكل متقطع مع طقس شديد البرودة ينحسر المنخفض تدريجياً من بعد الظهر ويحل مكانها الجليد من ارتفاع ٧٠٠ متر.

الجمعة 18-1: طقس مستقر شديد البرودة.

نتمنى عدم الرد على التهويل ولا وجود لعواصف ثلجية في الفترة المقبلة بالمنخفضات جوية عادية

جداً في مثل هذا الوقت.

ونحذر من السيول الجارفة على السواحل بسبب الامطار الغزيرة.

تساقط لحبات البرد بشكل غزير على مختلف الارضي اللبنانية.

والمنخفض ستكون ذروة تأثيره يوم الأربعاء حتى صباح يوم الخميس.

تحذير من الرياح القوية صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية يومي الثلاثاء والأربعاء التي ستصل في بعض هباتها إلى ١١٠ كلم في الساعة.

ارتفاع موج البحر إلى ٦ أمتار يوم الأربعاء.

تراكمات الثلوج الجيدة من ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق.

احتمال ان نشهد تراكم خفيف على ارتفاع ٧٠٠ متر.

ودائما نقول لكم ان ارض الواقع سيد الموقف في التغيير السلبي او الإجابي.

راديو صوت بيروت إنترناشونال بالتعاون مع صفحة الأرصاد الجوية بإشراف جيمي مراد يقومون بالعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.