الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالدقائق الأخيرة.. لوكاكو يمنح إنتر ميلان الفوز على عشرة لاعبين من بورتو

منذ ساعة واحدة
روميلو لوكاكو

روميلو لوكاكو

A A A
طباعة المقال

هز روميلو لوكاكو الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من بورتو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 22-2-2023).

وطُرد أوتافيو لاعب وسط بورتو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 78، واستغل إنتر الأمر ليدرك البديل لوكاكو التعادل قبل أربع دقائق من النهاية ويمنح فريقه أفضلية بلوغ دور الثمانية لأول مرة في 12 عاما.

وأبلغ سيموني إنزاجي مدرب إنتر خدمة أمازون برايم إيطاليا “لعبنا بشكل جيد أمام فريق قوي من الناحية البدنية. للأسف فشلنا في استغلال بعض الفرص في الشوط الأول وخاطرنا في الشوط الثاني لكن البدلاء ساعدوا الفريق”.

وكاد لاوتاور مارتينيز أن يمنح إنتر التقدم بعد 13 دقيقة لكنه كرته بضربة رأس مرت خارج الملعب.

وأنقذ أندريه أونانا حارس إنتر كرة من ماركو جرويتش بعد تمريرة بكعب القدم من مهدي طارمي.

وتدخل ديوجو كوستا حارس بورتو لإبعاد ضربة رأس من أليساندرو باستوني في نهاية الشوط الأول.

وبعد طرد أوتافيو لتدخله على هاكان شالهان أوغلو، ضغط إنتر وقفز لوكاكو ليحول تمريرة نيكولو باريلا العرضية بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم وارتدت إلى اللاعب البلجيكي ليهز الشباك.

ووضع إنتر حدا لأربع هزائم متتالية في ذهاب أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، وتغنت الجماهير باسم لوكاكو الذي ابتلي بالإصابات هذا الموسم.

ويحل إنتر ضيفا على بورتو في 14 مارس آذار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

يوسكو جفارديول
ضربة رأس من جفارديول تمنح لايبزيج التعادل مع مانشستر سيتي
جفاف حادّ يضرب قنوات مائية في البندقية
بالصوَر.. جفاف حادّ يضرب قنوات مائية في البندقية
رونالدو يشارك في احتفالات يوم التأسيس السعودي
بالفيديو.. رونالدو يرتدي "المرودن" في احتفالات يوم التأسيس السعودي

الأكثر قراءة

بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
صورة توضح طبقات قشرة الأرض
اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟
ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!