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بالدقيقة الأخيرة.. مبابي ينقذ سان جيرمان من تعثر محرج أمام بريست

منذ 13 ثانية
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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سجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الأخيرة ليهدي باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على مضيفه بريست معززا صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 11-3-2023).

ورفع سان جيرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونيخ، رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا أقرب منافسيه الذي يواجه ستراسبورج غدا الأحد.

وضع كارلوس سولير حامل اللقب في المقدمة بالدقيقة 37 لكن فرانك أونورا أدرك التعادل لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول.

واستقبل مبابي تمريرة ليونيل ميسي لينفرد بالحارس ويراوغه قبل أن يسدد في المرمى الخالي لينتزع الفوز المتأخر.

ويحتل بريست المركز 15 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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