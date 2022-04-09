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بالدوري الإنجليزي.. تشيلسي يدك شباك ساوثامبتون بنصف دستة أهداف

9 - أبريل - 2022
فريق تشيلسي

فريق تشيلسي

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ظهر نادي تشيلسي بوجه مغاير عن ما قدمه في دوري الأبطال، حيث قدم الفريق اللندني عرضا رائعا واستفاد من هدفين لكل من تيمو فيرنر وميسون ماونت، إلى جانب هدفي ماركوس ألونسو وكاي هافرتس، ليفوز 6-صفر على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة الثامنة من ألونسو بعد تمريرة ماونت، ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وعادل ماونت، هداف تشيلسي في الدوري هذا الموسم، رصيده في الموسم الماضي بالوصول إلى تسعة أهداف، عندما أطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.

واستمرت معاناة ساوثامبتون، وعوض فيرنر إهدار فرصتين مبكرتين واجتاز المدافع يان بدناريك وراوغ الحارس فريزر فورستر وسجل في الشباك الفارغة.

وأحرز هافرتس الهدف الرابع بعدما رد القائم ثالث محاولة من فيرنر خلال الشوط الأول.

وهذه المرة السابعة لساوثامبتون التي يستقبل فيها أربعة أهداف أو أكثر في الشوط الأول في مباراة بالدوري تحت قيادة المدرب رالف هازنهوتل، ما زاد مخاوف مشجعي أصحاب الأرض خاصة أن الفريق خسر سابقا 9-صفر أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الموسمين السابقين.

واستمرت سيطرة تشيلسي التامة بعد الاستراحة، وتابع فيرنر تسديدة نجولو كانتي، التي ردها الحارس فورستر، وسجل بسهولة الهدف الخامس، قبل أن يختتم ماونت الأهداف من مدى قريب في الدقيقة 54.

وقال ماونت “هذا يمنحنا ثقة العودة إلى الانتصارات، وامتلاك هذه المشاعر. لقد قلت من قبل إن كل مباراة ستكون نهائية والبداية اليوم. نريد مواصلة اللعب بهذا الشكل”.

ورد تشيلسي بطل أوروبا بشكل رائع على خسارته 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وكذلك الهزيمة 4-1 أمام برنتفورد في الجولة الماضية من الدوري بعد التوقف الدولي.

ومنح الفوز تشيلسي دفعة في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، حيث يحتل فريق المدرب توماس توخيل المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 30 مباراة. وسيلعب تشيلسي في ضيافة ريال مدريد يوم الثلاثاء قبل مواجهة كريستال بالاس في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل “كان الأداء جيدا وهذا فوز مستحق. من الصعب اللعب في هذا الملعب، لكن جعلنا الأمور تبدو سهلة. لعبنا بتركيز في الاستحواذ، لذا قدمنا أداء جيدا وحققنا نتيجة رائعة”.

ويأتي ساوثامبتون في المركز 13 برصيد 36 نقطة وسيستضيف أرسنال يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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