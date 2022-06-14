بالرغم من إثارته للجدل.. فيلم Lightyear يحصل على تقييم جيد من النقاد

أثار فيلم الأنيميشن Lightyear الجدل وذلك بالتزامن مع اقتراب طرحه بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 16 يونيو الجارى، وذلك بسبب مشهد يحتوى على قبلة بين شخصيتين مثليتين في العمل الجديد.

وبالرغم من منع عرض فيلم الأنيميشن Lightyear في عدد من الدول العربية منهم السعودية والإمارات، ألا أنه تمكن مجموعة من النقاد العالميين وصل عددهم إلى 84 شخصا من مشاهدة العمل قبل طرحه في الأسواق، وقاموا بـ منح الفيلم تقييم وصل إلى %84 من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ومع استمرار صمت شركتى ديزنى و Pixar لا توجد اى أدلة حول إزالة المشهد الذى تسبب في إثارة الجدل.

وسيدور الفيلم الجديد Lightyear أثناء قضاء سنوات في محاولة العودة إلى المنزل، وبالتالى يواجه Buzz Lightyear جيشاً من الروبوتات القاسية بقيادة Zurg الذين يحاولون سرقة مصدر الوقود الخاص به.

العمل من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم كريس إيفانز، كيكي بالمر، ديل سولز، تايكا وايتيتي، بيتر سون، أوزو أدوبا، جيمس برولين.

الشخصية الشهيرة buzz أو كما هي مشهورة في النسخ المدبلجة بالمصري “باز يطير”، ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Toy Story، والذي نال جزءه الرابع جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار في دورته الـ 92.