بالرغم من تجاوزها سن الـ70... إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها

كعادتها تصدر اسم المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن هذه المرة لسبب مختلف عن السابق الا وهو استعدادها للاحتفال بزفافها خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من تجاوزها سن السبعين.

وكشفت مصادر مقربة من المخرجة إيناس الدغيدي، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، تفاصيل استعدادات الزفاف، حيث أكد المصدر أن المخرجة الشهيرة تعرفت على عريسها عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين، وبعدما التقى الاثنان مرة واحدة نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى إعجاب شديد ثم حب.

وأضاف المصدر أن عريس إيناس الدغيدي هو رجل أعمال مصري يقيم في دولة روسيا منذ سنوات طويلة، وهو في نفس عمرها، حيث يبلغ من العمر 70 عاماً، كما أنه وافق على طلب العروس بإقامة حفل زفاف يحضره عدد من الأصدقاء والمقربين.

وأوضح أنه بالفعل سوف يقام حفل كبير منتصف شهر أكتوبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث وجهت المخرجة إيناس الدغيدي الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، من بينهم الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي، والفنان محمود حميدة، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج عمر عبد العزيز وعدد آخر من النجوم.

وتعد تلك الزيجة هي الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي، حيث تزوجت للمرة الأولى من طبيب مصري شهير يدعى نبيل معوض، الذي قام بتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام من أجل الزواج منها، وبالرغم من ذلك كله، رفض والد إيناس الدغيدي تلك الزيجة، كما رفض أن يلتقي العريس، لتضطر المخرجة الشهيرة للزواج منه دون أن يتقدم لخطبتها أو مقابلة والديها.

وقالت إيناس الدغيدي في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن زوجها الأول نبيل معوض لم يدخل منزل عائلتها طوال سنوات زواجهما إلا أثناء وفاة والدها، نظراً لرفض الوالد تلك الزيجة من الأساس.

وأنجبت الدغيدي ابنتها الوحيدة حبيبة من زوجها الأول، إلا أنها انفصلت عنه بعد 30 عاماً من الزواج، وأكدت أن سبب الانفصال هو الملل الزوجي، لكن مازالت علاقتهما يسودها الود والاحترام.

يذكر أن إيناس الدغيدي هي مخرجة مصرية شهيرة تبلغ من العمر 72 عاماً، حيث درست الإخراج بمعهد السينما، وعملت كمساعد مخرج في عدد من الأفلام قبل أن تخرج فيلمها الأول “عفوا أيها القانون”.