بالصورة.. أحمد رزق يتصدر التراند بعد خسارة الكثير من وزنه

تصدر الفنان احمد رزق الترند منذ ايام، وذلك بسبب ظهوره فاقد الكثير من وزنه وهو ما بدا ملحوظا للجمهور وزملائه.

وظهر أحمد رزق خلال مشاركته الحضور لاحتفالية توقيع كتاب “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، للكاتب أسامة عبد الفتاح، فاقدا الكثير من وزنه، وهو ما لاحظه الحضور.

وكشف رزق خلال ظهوره ضيفا في إحدى البرامج التلفيزيونية أنه فكر في إنقاص وزنه من قبل، إلا أن الطبيب نصحه، بالابتعاد عن فكرة العملية للحصول على وزن مثالي بشكل مفاجئ، موضحًا أن الطبيب أخبره بأن العملية مضمونة، لكن ضميره يحتم عليه إخباره بأن فيها مخاطرة على عمله كفنان، بعكس فقدانه وزنه أمام الجمهور خطوة خطوة، وليس بشكل مفاجئ.

واعتمد الفنان أحمد رزق على اتباع نظام رجيم قاسي، أفقده الكثير من وزنه خلال عدة أسابيع، من خلال تناول أحد المشروبات المصنوعة من «الفاكهة والخضار والبذور» والتي تحل محل الوجبات، بدون الشعور الجوع.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق مسلسل “فى يوم وليلة” وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

أما فى السينما فكان آخر ظهور لأحمد رزق في فيلم “200 جنيه” الذى عرض العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.