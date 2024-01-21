بالصورة.. أسنان "تشرشل" في مزاد علنيّ!

أعلنت شركة “مزادات” نيتها بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الصناعية، ونستون تشرشل.

الشركة أوضحت أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها تشرشل خلال خطابه “سنقاتل على الشواطئ” الشهر المقبل.

وقالت مديرة الشركة ليز بول: “لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق”.

هذا ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب ما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام في 6 شباط.

ويعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي، وفي عام 2010 بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.

وكان لدى رئيس الوزراء الراحل أطقم أسنان مصنوعة خصوصًا للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته، وكان يحمل زوجًا احتياطيًا في كلّ الأوقات، ويعتقد أنّه تم صنع ما يصل إلى 4 مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.