الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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بالصورة.. أصالة تستقبل حفيدتها الأولى "جيهان"

منذ 32 دقيقة
شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة

شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة

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تصدرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في جلسة تصوير استعرضت فيها حملها.

وكانت أصالة كشفت في حفلها بدبي الذي أحيته الأسبوع الماضي عن انتظارها لأول أحفادها، وكشفت عن جنس المولود وهو فتاة.

واليوم الأحد، أعربت المطربة أصالة عن فرحتها بوصول حفيدتها الأولى، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لابنتها ولحفيدتها.

وشاركت الفنانة أصالة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة مكتوباً عليها “الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى.. جيهان أحمد هلال.. ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام”.

وتوجهت إلى جمهورها ومتابعيها بالقول: “ادعوا لها أن يحفظها الله ربّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حبّاً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكلّ أولاد العالمين”.

في حين قالت شام الذهبي عبر حسابها على إنستغرام: “الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال، ادعوا لنا أن يحفظها ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

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