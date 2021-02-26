بالصورة: أول حالة من نوعها... كلب بستّ أرجل وذيلين!

في حالة لم يشهد لها مثيل، ولد كلب بست أرجل وذيلين، في مستشفى نيل البيطري، في مدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية، وأكد مالكه أن الجرو “سكيبر” بصحة جيدة.

وشرح الأطباء البيطريين فإن الأعضاء الزائدة التي يمكلها “سكيبر”، منطقتان في الحوض، واثنان من المسالك البولية وجهازان تناسليان وذيلان وست أرجل، وهي نتيجة وجود جنينين لم ينفصلا بشكل صحيح في الرحم، ويعتقد أنه أول كلب يولد على قيد الحياة مع هذه الحالة الصحية.

وتتحرك جميع أرجل سكيبر وتستجيب للمحفزات، كما أنه يأكل وينمو بشكل طبيعي. إلا أنه قد يحتاج إلى علاج فيزيائي ومساعدة في الحركة عندما يكبر بسبب علامات السنسنة المشقوقة على طول عموده الفقري.

ورفضت أم سكيبر إرضاعه، وهو يأكل حاليا من زجاجة حليب للأطفال، وفق صفحة التبرعات التي أنشأها صاحباه للمساعدة في تحمل أعباء زيارات الطبيب البيطري، والعمليات الجراحية المحتملة التي قد يحتاج إليها.

وقال الأطباء إن أعضاءه تعمل بشكل جيد. وعاد “سكيبر” إلى المنزل مع أصحابه، لكن الخبراء في المستشفى أفادوا بأنهم سيستمرون في مراقبة حالته وتطورها، لمساعدته في العيش بلا ألم ومرتاحا لبقية حياته، وذلك بحسب RT .