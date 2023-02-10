بالصورة: أول طابع يحمل صورة الملك تشارلز

كشف حساب العائلة الملكية البريطانية على “إنستغرام” عن أول طابع يحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي صدر عن هيئة البريد الملكية البريطانية (رويال ميل).

وأرفق المنشور بتعليق جاء فيه: “تكشف هيئة البريد الملكية البريطانية عن طابعها الجديد بعنوان (كل يوم) الذي يظهر فيه الملك. الصورة مماثلة لتلك التي ستظهر على العملات المعدنية: بدأ التقليد في عام 1840 مع أول طابع بريدي لاصق في العالم، وهو بيني بلاك، والذي أظهر صورة للملكة فيكتوريا بناءً على تصميم وليام ويون، رئيس النقش في رويال منت. وسيكون الختم متاحًا اعتبارًا من 4 نيسان”.

ويحمل الطابع صورة تشارلز الثالث كملك للبلاد، وذلك بعد توليه الحكم على أثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول 2022.

وأوضح بيان هيئة البريد الملكية البريطانية أن الطوابع ستُطرح للبيع اعتبارًا من 4 نيسان 2023 المقبل، ووافق الملك على التصميم “كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة”.

ويُشار إلى أن صورة الملك تشارلز الجديدة هي نسخة معدلة من الصورة التي رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية (رويال مينت)، الجهة المسؤولة عن سك العملات المعدنية البريطانية.

وتُظهر الصورة الملك وهو ينظر إلى اليسار، على خلفية يتراوح لونها من الأرجواني إلى الأخضر والكحلي، وذلك بحسب أنواع الطوابع المختلفة.