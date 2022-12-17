السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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بالصورة.. إصابات مروعة لسمير صفير خلال سقوطه بالجاكوزي

منذ 7 دقائق
سمير صفير

سمير صفير

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أصيب الملحّن سمير صفير، بكسور وجروح بليغة جراء تعرضه لحادث خلال وجوده داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

صفير شرح ما حدث له بالقول: “خلال وجودي في القاهرة منذ فترة، بأحد الفنادق، وعندما كنت في الجاكوزي، سقطت، ولم أعرف ماذا حدث بعدها، لأنني تعرّضت للإغماء”.

وتابع: “استعدت الوعي داخل المستشفى بعد 3 أيام متواصلة، ونتج عن الحادث إصابات بالغة، أحاول أن أتعالج منّها خلال الفترة الحالية وأشكر الله في كل الأحوال”.

وختم: “لقد خرجت من المستشفى، وأتلقّى العلاج حالياً، وجميع الإصابات في الرقبة والرأس والصدر، وأيضاً في الأذن اليمنى، وأتمنّى من الله الشفاء العاجل”.

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