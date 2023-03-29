بالصورة: إطلالة جينيفر أنيستون في العرض الأول لفيلمها الجديد

بدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون بأفضل حالاتها أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها السينمائيMurder Mystery 2 في لوس أنجلوس.

وتألقت الممثلة، البالغة من العمر 54 عامًا، بثوب قصير فضي.

وتعود جنيفر أنيستون إلى الشاشة الكبيرة مع آدم ساندلر من أجل تكملة فيلم Murder Mystery لعرضه على “نتفليكس” أواخر آذار الجاري وذلك بعدما تمّ إصدار الجزء الأول من الفيلم في صيف 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول ذهاب نيك سبيتز – آدم ساندلر وزوجته أودري – جينيفر أنيستون في إجازة جديدة عندما يُدعيان للاحتفال بزفاف صديقهما “المهراجا” (أديل أكتار)، ولكن وكعادتهما تلاحقهما المتاعب مجددًا عندما يُختطف “المهراجا” من أجل فدية حيث سيكون على “نيك” و”أودري” إيجاد المهراجا وذلك ضمن تجربة مليئة بالمخاطر والصعوبات وذلك بعدما أطلق الثنائي وكالتهما الخاصة للتحقيقات.