الأحد 20 رمضان 1442 ﻫ - 2 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة – إطلالة خاطفة لمايا دياب

29 - أبريل - 2021
مايا دياب

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة صور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وخطفت بلوكها أنظارهم بفستان أبيض طويل ذات تصميم كلاسيكي، وكعب عالي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

ونشرت مايا مؤخراً فيديو طريف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال.

وحاولت مايا تعليم متابعيها هذه الرياضة، لكنها إنزلقت مرات عديدة. ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي مايا، وعلى الرغم من وقوعها مراراً، قامت بردود فعل طريفة.

مايا دياب

مايا دياب

    المزيد من منوعات

    كارمن لبّس
    كارمن لبس: “30 ألف ما في غيرن”
    باسم مغنية
    باسم مغنية يشيد بأداء وسام صباغ في مسلسل “للموت”
    نجوى كرم
    نجوى كرم: ينعاد عالجميع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة؟
    الفنانة أروى
    السيدة حسناء الحريري تتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة لبرنامج “أبو شفيق أونلاين”
    الحرم المكي
    فيديو من الحرم المكي يشعل مواقع التواصل.. حمامة على رأس مصلٍّ!