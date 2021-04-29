بالصورة – إطلالة خاطفة لمايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة صور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وخطفت بلوكها أنظارهم بفستان أبيض طويل ذات تصميم كلاسيكي، وكعب عالي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

ونشرت مايا مؤخراً فيديو طريف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الـ”sandboarding” أو ما يعرف بالتزلج على الرمال.

وحاولت مايا تعليم متابعيها هذه الرياضة، لكنها إنزلقت مرات عديدة. ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي مايا، وعلى الرغم من وقوعها مراراً، قامت بردود فعل طريفة.