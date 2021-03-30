بالصورة: إطلالة ساحرة لمايا دياب بالـ”Latex”

تشتهر دائماً مايا دياب بإطلالاتها المميزة، ويبدو أن دياب تمشي على خطى كيم كارداشيان فهي ليست المرّة الأولى الّتي تعتمد فيها موضة الـ Latex بتصاميم مختلفة.

وفي التفاصيل، أطلّت مايا دياب في إحدى المناسبات بمصر بجامبسوت من اللاتكس باللون البني وجاء ملاصقاً لجسدها، ما أبرز منحنيات جسمها بشكل واضح.

ويبدو أن هذه الإطلالة الّتي وصفها البعض بالجريئة لم تنل إجماع روّاد الإنترنت، فاختيار مايا دياب للون أقرب إلى درجات الشوكولا عرّضها لتعليقات ساخرة، واتّهمها آخرون بتقليد الأخوات كارداشيان.

وأثنى البعض الآخر على تميّز مايا دياب من حيث الأزياء، معتبرين أن لماستها الفنية باختيار اطلالتها مختلفة عن كل النجمات العربيات.