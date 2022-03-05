بالصورة: إلهام شاهين بزي "داعش".. ما الحقيقة؟

أثارت الممثلة إلهام شاهين حالة من الجدل بعد ظهورها بملابس عسكريّة تحمل شعارات تنظيم “داعش”، وذلك ترويجاً لمسلسلها الجديد ”بطلوع الروح“.

وقالت لـ ”النهار“ بعد البلبلة التي أحدثها الإعلان الترويجي للعمل: ”أُقدّم شخصيّة على النقيض تماماً من شخصيّتي الحقيقية، فطوال أحداث المسلسل أظهر من دون مكياج، وتبدو ملامحي قاسية، وقد بذلت جهداً كبيراً في هذه الشخصية“.

وأضافت: ”الإبداع الحقيقيّ هو أن يُقدّم الممثل أدواراً جديدة ومختلفة، وأن يفاجئ الجمهور بأدوار لم يعتَد أن يقدّمها من قبل“.

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير مسلسلها الجديد “بطلوع الروح” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022.

وكانت شاهين قد بدأت بتصوير المسلسل منذ أسبوعين تقريبا.

وتعود الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في السباق الرمضاني بعد غياب سنوات منذ مسلسلها “ليالي الحلمية 6” الذي عرض في رمضان 2016.

ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

يشار إلى أن آخر أعمال إلهام شاهين حكاية “حتة مني” من مسلسل “زي القمر، بطولة أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.

وسينمائيا كان فيلم “حظر تجول” من بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول وكامل الباشا، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.