بالصورة – ابن قصي خولي يعايد متابعي والده

نشر الممثل السوري قصي الخولي صورة لابنه الصغير وهو يعتمر قبعة بابا نويل.

وتمنى لمتابعيه ميلاد مجيد، وكتب عبر منصة “إنستغرام”، “هللويا ولد المسيح، ميلاد مجيد”.

يذكر أنه كشف الخولي سابقاً عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصويره مسلسله الجديد “لا حكم عليه”، والذي من المنتظر ان يعرض قريباً لذلك يواصل تصوير مشاهده وهو يتكئ على العكازة خلال السير على قدمه.

وظهر قصي في كواليس برنامجه الجديد وهو يسير بالعكازة، وحرص على اخفاء الامر عن الجميع بمن فيهم والدته الذي كشف لها عن اصابته على الهواء مباشرة، وقال بعفوية: “ماما انا اجري مكسورة”.

واكد ان الاصابة لم توقفه عن التمثيل بل يواصل التصوير بشكل عادي ويستعين احيانا بالعكاز ليمنع قدمه من التعب ويريح قدمه الثانية، وقال: “عم بمشي بالعكاز ولكن الامور تمام بفضل الله ولكن العكاز من الضروريات لازم شوي ريّح ويكون معي شي يسندني”.

وأشار مازحا إلى أن الإصابة صغيرة، في حين اعطى بيديه إشارة الى ان اصابته كبيرة.

وقال قصي إنه “يستمد قوته من فريق العمل المميز في المسلسل والبرنامج، واي مهنة لها ضريبتها. هلق الناس بتفترض انه نحنا اسعد ناس بالعالم اكتر حدا مبسوطين 15 واحد مرافقة و14 سيارة و5 قصور واموال وحريم، ايه هيدا كله بالافلام بس”.