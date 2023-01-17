بالصورة.. احمد الفيشاوي يعترف بابنه بعد 8 سنوات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول اخبار عن الفنان المصري احمد الفيشاوي حيث انتشرت العديد من التساؤلات حول صورة نشرها عبر حسابه الخاص في موقع “إنستغرام” وعلق عليها قائلاً، إنها صورة ابنه، معرباً عن سعادته بتحقيقه فوزا رياضيا.

وعلّق الفيشاوي على الصورة قائلاً: “ابني أصبح كبيراً وقوياً، وحقق فوزاً في رياضة الكاراتيه.. استمر في التقدّم لتنطلق”، الأمر الذي فتح الباب لتعليقات متابعيه الذين تساءل بعضهم “منذ متى وهو له ابن؟”، في حين تحدّث البعض عن قصة قديمة تؤكد أن لديه ابنه من سيدة ألمانية والتي كشفتها سابقاً ابنته لينا، وعلّق آخرون بقولهم: “أخيراً اعترفت بيه”.

وكانت سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان قد رفعت دعوى قضائية قبل عامين على أحمد الفيشاوي تطالب خلالها بإثبات نسب طفلها له، ويُدعى تيتوس، بعد رفض الفنان ذلك.

وكان المحامي المصري شعبان سعيد كشف في العام 2020 تفاصيل القضية التي أقامها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية، بعدما سبق له الدفاع عن طليقة الفنان الشاب هند الحناوي وابنتها لينا.

وأوضح سعيد حينها أن الطفل الذي كان يبلغ حينها من العمر 8 سنوات تواصل مع أخته لينا منذ فترة، بعدما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها حتى تتعرف على أخيها.

يذكر أن لينا الفيشاوي تم إثبات نسبها إلى الفنان المصري بعد صراع في القضاء شغل الرأي العام المصري حينها، بين الأخير وطليقته هند الحناوي عام 2005.