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بالصورة.. احمد عيد يشوق جمهوره لدوره في "عملة نادرة"

منذ 47 دقيقة
الممثل المصري احمد عيد

الممثل المصري احمد عيد

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يشهد موسم دراما رمضان 2023، عودة جديدة للفنان أحمد عيد من خلال مشاركته في مسلسل “عملة نادرة”، بطولة الفنانة نيللي كريم.

وشوّق الفنان أحمد عيد حمهوره ومتابعيه للدور الجديد الذي سينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2023.

احمد عيد من بوستر المسلسل

احمد عيد من بوستر المسلسل

ونشر عيد البوستر الترويجي الخاص به للمسلسل، وعلق عليه، قائلاً: “عملة نادرة في رمضان 2023”.

وكان أحمد عيد، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلاكيت عن المسلسل، قائلاً: “مسلسل عملة نادرة فرصة جيدة لوجودي في شهر رمضان لأن هذا الشهر يتميز بتحقيق نسبة مشاهدة عالية وشخصيتي في المسلسل مختلفة عني، وأتمنى أتميز بها لدى الجمهور وخاصة أن الدور غير كوميدي”.

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