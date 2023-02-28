بالصورة.. احمد عيد يشوق جمهوره لدوره في "عملة نادرة"

يشهد موسم دراما رمضان 2023، عودة جديدة للفنان أحمد عيد من خلال مشاركته في مسلسل “عملة نادرة”، بطولة الفنانة نيللي كريم.

وشوّق الفنان أحمد عيد حمهوره ومتابعيه للدور الجديد الذي سينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2023.

ونشر عيد البوستر الترويجي الخاص به للمسلسل، وعلق عليه، قائلاً: “عملة نادرة في رمضان 2023”.

وكان أحمد عيد، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلاكيت عن المسلسل، قائلاً: “مسلسل عملة نادرة فرصة جيدة لوجودي في شهر رمضان لأن هذا الشهر يتميز بتحقيق نسبة مشاهدة عالية وشخصيتي في المسلسل مختلفة عني، وأتمنى أتميز بها لدى الجمهور وخاصة أن الدور غير كوميدي”.